Antonio Panico scartato dal GF Vip | Vanno avanti solo quelli con le conoscenze | Gossip 2026

Antonio Panico, noto per la sua partecipazione a Temptation Island 2025, ha annunciato di essere stato escluso dal casting del Grande Fratello Vip. In un’intervista, ha commentato che i provini vengono affidati principalmente a agenzie e persone con conoscenze già avute, lasciando fuori molti candidati che si presentano con entusiasmo. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni sui metodi di selezione dei partecipanti.

Antonio Panico di Temptation Island 2025 rivela di essere stato scartato dal Grande Fratello Vip e accusa il sistema dei casting: “Contano solo agenzie e conoscenze.” Chi è Antonio Panico e perché il pubblico lo conosce. Se hai seguito Temptation Island 2025, il nome Antonio Panico ti dice qualcosa. Trentaré anni, napoletano doc, responsabile di un’acciaieria nella vita di tutti i giorni — Antonio è diventato uno dei personaggi più discussi dell’estate 2025 grazie alla sua partecipazione al reality delle tentazioni di Canale 5, insieme alla fidanzata Valentina Riccio, 32 anni, napoletana, che lavora nel settore della ristorazione. A scrivere al programma era stata lei: non riusciva a fidarsi di lui. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

