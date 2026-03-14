A soli dieci anni, Max Alexander si definisce un sarto e ha già mostrato le sue capacità con ago e filo. Quando aveva quattro anni, ha detto alla madre di voler dimostrare le sue abilità, chiedendole un manichino per creare capi. La madre, Sherri Madison, ha deciso di assecondarlo, in un periodo complicato come la pandemia, per sostenere la sua passione.

Quando a quattro anni Max Alexander ha comunicato alla mamma «Io sono un sarto. Se mi procuri un manichino te lo dimostro», la signora Sherri Madison ha fatto quello che avrebbe fatto qualunque madre specialmente in quel momento, durante la pandemia del Covid, per alleggerire il peso del lookdown. È andata nel suo studio (le è venuto anche facile, diciamo, è un’artista) ha preso un manichino di cartone et voilà, divertiti Max! Un po’ avrebbe dovuto insospettirsi, con il senno di poi. Perché Max non ha detto «da grande voglio fare lo stilista». Normale, c’è chi vuole fare il calciatore, l’astronauta, il benzinaio. è che lui ha detto proprio «sono un sarto». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Mamma, sono un sarto". Storia di Max Alexander il prodigio con ago e filo che ha solo dieci anni

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