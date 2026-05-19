Le pagine del ’Carlino’ diventano arte per la pace

A Gualtieri, in via Nazario Sauro Sud, le pagine del quotidiano locale si trasformano in un’opera d’arte dedicata alla pace. L’iniziativa si svolge presso Arte in Bottega78, uno spazio che ospita un evento speciale con questa tematica. La manifestazione coinvolge artisti e cittadini, proponendo un messaggio attraverso lavori visivi e installazioni. L’obiettivo è comunicare un messaggio di speranza e unità in un momento di attenzione pubblica su questioni sociali e internazionali.

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