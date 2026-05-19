Le pagine del ’Carlino’ diventano arte per la pace
A Gualtieri, in via Nazario Sauro Sud, le pagine del quotidiano locale si trasformano in un’opera d’arte dedicata alla pace. L’iniziativa si svolge presso Arte in Bottega78, uno spazio che ospita un evento speciale con questa tematica. La manifestazione coinvolge artisti e cittadini, proponendo un messaggio attraverso lavori visivi e installazioni. L’obiettivo è comunicare un messaggio di speranza e unità in un momento di attenzione pubblica su questioni sociali e internazionali.
Arte in Bottega78 a Gualtieri, in via Nazario Sauro Sud, diventa la sede simbolica per il lancio di uno speciale progetto artistico, che vede protagonista " il Resto del Carlino " attraverso l’utilizzo di copie selezionate, che vengono trasformate in supporti creativi e diventano parte integrante dell’intera opera d’arte finale. Ideatore del progetto è l’artista designer Maurilio Iembo, che da assiduo lettore del nostro quotidiano, lo ha designato come elemento di plus valore, scegliendo pagine mirate da ottimizzare. "Si tratta delle prime creazione di questo progetto in continua evoluzione – spiega la curatrice Elena Gollini – che racchiude... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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