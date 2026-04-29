Un viaggio tra la storia e l’arte Le visite a Palazzo Borromeo diventano un gioco da ragazzi

Sono state organizzate visite guidate e animate a Palazzo Borromeo pensate appositamente per i bambini e i ragazzi. Le iniziative mirano a rendere più semplice la scoperta del patrimonio artistico e storico della zona, coinvolgendo i giovani in un modo divertente e interattivo. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni alle testimonianze culturali presenti nel palazzo. Le visite sono aperte a studenti e famiglie interessate a conoscere meglio il luogo.

Visite guidate e animate a Palazzo Borromeo dedicate ai giovanissimi per rendere sempre più accessibile il patrimonio culturale locale. Da un paio di settimane l’edificio storico si è trasformato in uno spazio ancora più vivo grazie a un progetto promosso dalla Cooperativa Stripes. Al centro dell’iniziativa il kit esperienziale pensato per bambini dai 5 ai 14 anni, ideato dalle professioniste di Stripes. Un opuscolo interattivo, che guiderà i più giovani tra le sale e le meraviglie del palazzo, trasformando la visita in un’avventura stimolante e divertente. Un’occasione per esplorare la bellezza della storia e dell’arte attraverso il gioco. Il progetto propone un ricco programma di attività di formazione, laboratori, esperienze partecipative, e momenti di coinvolgimento rivolti in particolare ai bambini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un viaggio tra la storia e l’arte. Le visite a Palazzo Borromeo diventano un gioco da ragazzi Notizie correlate “0-99. Design per gioco”: a Palazzo Arese Borromeo la mostra che racconta il gioco da tavolo come cultura, design e relazioneIn occasione della Milano Design Week 2026, dal 10 aprile al 10 maggio, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (MB) apre le sue sale a 0-99. Tra storia e arte, Palermo porta del Mediterraneo: visite guidate a Palazzo ButeraDomenica 22 marzo alle 10:30, un percorso innovativo tra storia e arte per tutti coloro che amano scoprire Palermo nella bellezza dello storico... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Un viaggio tra la storia e l’arte. Le visite a Palazzo Borromeo diventano un gioco da ragazzi; Mini e Paul Smith, installazione immersiva alla Milano Design Week; MINI Paul Smith Edition debutta al Salone del Mobile 2026: viaggio sensoriale a Palazzo Borromeo d'Adda; Ville Aperte 2026: un viaggio tra 48 luoghi che restano, il programma primaverile. Mini, oltre la porta rossa. Un viaggio tra immaginazione, colore e nuove visioniNel cortile di Palazzo Borromeo d’Adda, Mini e Paul Smith firmano un’installazione immersiva che unisce creatività, interazione e racconto progettuale ... ilfattoquotidiano.it La Mini Cooper Paul Smith Edition debutta alla Design week nel Giardino della curiositàA Garden of Curiosity è anche un’occasione per ripercorrere la storia della collaborazione tra Mini e Paul Smith, iniziata nel 1998. Nel cortile del palazzo, i visitatori possono ammirare tre ... repubblica.it Questa mattina Palazzo Arese Borromeo è stato una scenografia perfetta su @instarai3 nel programma @agorarai, con protagonista il Risiko gigante allestito nella Sala dei Fasti Romani in occasione della mostra "0-99 Design per gioco" - facebook.com facebook Segui la diretta sul nostro canale YouTube e su @telepace dell’evento di presentazione dei volumi “Palazzo Borromeo” e “Contemporanei a Palazzo Borromeo” e del documentario “Casina Pio IV – L’Architettura del Pensiero” youtube.com/live/2aQYdn93G x.com