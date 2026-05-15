Al Centro Sportivo Bottagisio di Verona, giovedì, non si è parlato solo di calcio. Il ChievoVerona ha annunciato la nascita di una squadra Special — composta da ragazzi con disabilità — legando questo passo all'evento che ne ha fatto da cornice: il lancio ufficiale di una collezione di maglie in edizione limitata, 100 pezzi numerati e autografati, firmati dall'artista Daniel Bund per il Chievo e per il club emiratino Al-Ittifaq. Protagonista creativo del progetto è Bund, classe 1986, noto per il suo immaginario pop e surreale. Nella sua art collection, l'iconico Asino del ChievoVerona diventa figura mitologica moderna associata a Sergio Pellissier; la lepre è dedicata a Douglas Costa; per Al-Ittifaq nasce invece il “Falco Guerriero”, omaggio alla cultura emiratina, associato a Mario Balotelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - ChievoVerona in campo per l'inclusione: nasce la squadra Special e le maglie diventano arte

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