Le mete turistiche che vietano l'uso di infradito dalle Cinque Terre alla Spagna

Durante la stagione estiva, molte persone optano per infradito come calzature preferite. Tuttavia, alcune mete turistiche hanno stabilito divieti specifici sull'uso di queste scarpe in determinate aree. Tra le destinazioni più note ci sono località delle Cinque Terre e alcune regioni in Spagna, dove sono state adottate regolamentazioni per limitare l'uso di infradito. Queste restrizioni sono state comunicate attraverso avvisi e cartelli posizionati in punti strategici delle zone interessate.

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