Le mete turistiche che vietano l'uso di infradito dalle Cinque Terre alla Spagna
Durante la stagione estiva, molte persone optano per infradito come calzature preferite. Tuttavia, alcune mete turistiche hanno stabilito divieti specifici sull'uso di queste scarpe in determinate aree. Tra le destinazioni più note ci sono località delle Cinque Terre e alcune regioni in Spagna, dove sono state adottate regolamentazioni per limitare l'uso di infradito. Queste restrizioni sono state comunicate attraverso avvisi e cartelli posizionati in punti strategici delle zone interessate.
Nel vostro bagaglio estivo portate solo infradito? Attenzione al paese scelto per le vacanze: sono diverse, infatti, le mete turistiche che hanno vietato l'utilizzo di queste calzature sul proprio suolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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