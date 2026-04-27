Dalle Maldive a Venezia le mete turistiche che potrebbero scomparire entro la fine del secolo

Dalle Maldive a Venezia, alcune delle destinazioni più conosciute al mondo potrebbero scomparire entro la fine del secolo. L'innalzamento del mare, causato dal cambiamento climatico, rappresenta una minaccia concreta per molte aree costiere. Questi luoghi sono stati scelti come meta di viaggio da milioni di persone ogni anno, ma il rischio di allagamenti e di perdita del patrimonio storico e naturale è ormai una realtà.

Sapete che mete turistiche iconiche come le Maldive o Venezia potrebbero scomparire entro la fine del secolo? Non si tratta di uno scenario apocalittico ma di un possibile effetto dell'innalzamento del livello del mare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ponti di primavera, aumentano i collegamenti per le mete turistiche: incluse anche Taormina e LetojanniAumentano i collegamenti ferroviari in occasione dei ponti di Primavera, con un impatto diretto anche sulle mete turistiche del messinese. Alle Maldive con 250 euro, Assoutenti: “Rischio rincari però per le mete europee”Un volo da Roma per le Maldive a 250 euro, lo stesso per le Seychelles se si programma il viaggio per maggio o giugno. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Venezia minacciata dal cambiamento climatico dovrà trasferirsi?; Venezia, trasferimento forse necessario se il mare continua a salire; Trasferire Venezia tra le opzioni per salvarla dall’innalzamento del mare; FOTO | Hotel di lusso in apertura nel 2026: alloggi da Milano alle Maldive per i più grandi edonisti - Free Press. Buongiorno dalle Maldive, dove il blu del cielo si tuffa in un mare così cristallino da sembrare un sogno. Buongiorno a tutti. #Maldive #Cielo #Mare #Sogno #Info #buongiorno #relax #giornata #vita - facebook.com facebook