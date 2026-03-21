Israele ha intensificato le operazioni militari in Siria, mentre Teheran segnala che alcune zone turistiche sono diventate insicure. Su richiesta degli Stati Uniti, il primo ministro israeliano ha annunciato la sospensione dei raid contro le raffinerie. Nel corso delle operazioni militari, l’Israeli Defense Forces ha eliminato il portavoce dei pasdaran e un funzionario dei servizi segreti.

Su richiesta Usa, Netanyahu promette lo stop ai raid sulle raffinerie. Uccisi dall’Idf il portavoce dei pasdaran e un funzionario degli 007. Colpita Gerusalemme. Il regime: «A rischio tutti i luoghi ricreativi dei nostri nemici». L’escalation militare nel Golfo Persico entra in una fase ancora più critica mentre gli Stati Uniti intensificano la presenza operativa nello Stretto di Hormuz, crocevia strategico per i flussi energetici globali. L’obiettivo dichiarato resta il ripristino della libertà di navigazione in un’area che, dall’inizio di marzo, è stata progressivamente compromessa da mine navali, droni e minacce missilistiche attribuite a Teheran. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Israele allarga gli attacchi alla Siria. Teheran: «Mete turistiche insicure»

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