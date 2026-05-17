Farmaci personale e Sanitaservice | cosi in Puglia sono stati spesi 433 milioni in più nel 2025

Nel 2025 il servizio sanitario regionale in Puglia ha raggiunto un costo totale di oltre 8,5 miliardi di euro, un incremento di 433 milioni rispetto all’anno precedente. La spesa comprende acquisti di farmaci, stipendi del personale e servizi di Sanitaservice. I costi totali sono aumentati di 131 milioni rispetto al 2024, con variazioni significative nelle diverse voci di spesa. I dati sono stati resi noti attraverso il report ufficiale sulla gestione della sanità regionale.

Nel 2025 il servizio sanitario regionale in Puglia è costato 8 miliardi e 524 milioni. Rispetto all’anno precedente i costi sono aumentati di 433 milioni di euro, oltre ai 131 di perdita strutturale, ridotti a 349 grazie a 51 milioni di maggiori ricavi, 25 milioni da recuperi e compensazioni e 139 milioni in più ottenuti dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Una voragine che il presidente Antonio Decaro, nelle vesti di commissario ad acta, ha dovuto ridurre non solo recuperando una cifra importante dal bilancio autonomo ma soprattutto con l’aumento dell’Irpef. Ma cosa ha provocato il buco che i cittadini dovranno contribuire a risanare? Decaro lo ha illustrato ieri in dettaglio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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