Un uomo ha dichiarato di aver preso un coltello da cucina e di aver lasciato la casa sapendo che quel giorno sarebbe morto. La polizia ha sequestrato i telefoni e i manoscritti dell'uomo. L'università coinvolta nel caso ha rifiutato di fornire commenti riguardo alle email trovate nei dispositivi. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questa dichiarazione e sui materiali sequestrati, senza ancora rilasciare ulteriori dettagli pubblici.

"Ho preso un coltello da cucina, sono uscito di casa e sapevo che quel giorno morivo.". È l'unica frase di senso compiuto che Salim El Koudri, 31 anni, ha riferito al suo avvocato Fausto Gianelli - contattato dall'Adnkronos - che oggi lo ha incontrato nel carcere di Modena dopo che il giovane sabato pomeriggio si è lanciato con la sua auto in pieno centro e ha falciato sette passanti. "Non è praticante, non è credente, non ha partecipato al Ramadan. Quando in carcere gli ho chiesto se voleva un libro mi ha risposto la Bibbia", dice il difensore di Salim El Koudri. Che poi ha chiesto che il 31enne venga visitato da un medico in ospedale annunciando che chiederà la perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parla Salim El Koudri: "Ho preso un coltello da cucina, sapevo che quel giorno morivo...". Sequestrati telefoni e manoscritti. No comment dell'Università sulle mail

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