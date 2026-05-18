Nel 2018, cinque anni fa, sono state rese pubbliche alcune email inviate da Salim El Koudri all'università di Modena. In un messaggio datato 27 aprile, El Koudri si rivolgeva con toni offensivi ai membri dell'istituzione, scrivendo tra l’altro: «Bastardi cristiani, voi e il vostro Gesù Cristo. Lo brucio». Le email hanno attirato l’attenzione per i loro contenuti provocatori e offensivi, suscitando reazioni da parte delle autorità universitarie e delle forze dell’ordine.

«Bastardi cristiani, voi e il vostro gesù cristo in croce. Lo brucio». È uno dei passaggi contenuti nelle e-mail inviate il 27 aprile di cinque anni fa da Salim El Koudri all’Università di Modena e Reggio Emilia, oggi finite al centro dell’inchiesta aperta dopo l’attacco di sabato nel cuore della città emiliana. Gli investigatori stanno ricostruendo il profilo psicologico e personale del 31enne, arrestato con l’accusa di strage e lesioni aggravate dopo aver travolto diversi pedoni con un’auto in pieno centro storico. I messaggi choc all'Università di Modena di Salim El Koudri Tra i documenti acquisiti dagli inquirenti ci sono quattro messaggi indirizzati all’ateneo modenese, dove El Koudri aveva conseguito una laurea triennale in Economia aziendale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Salim El Koudri e le mail choc all'universita di Modena: «Bastardi cristiani di me? Voi e il vostro Gesù Cristo. Lo brucio»

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