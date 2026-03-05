Meno vacanze estive più school break durante l’anno | il sì degli operatori turistici e le famiglie recuperano potere d’acquisto Ma quali sono le criticità?

Durante il Forum internazionale del turismo, il ministro del Turismo ha annunciato la possibilità di modificare il calendario scolastico, con l’obiettivo di ridurre le vacanze estive e aumentare le pause durante l’anno. La proposta, sostenuta da operatori turistici e famiglie, mira a recuperare potere d’acquisto, ma solleva anche alcune criticità legate alla riforma del calendario scolastico e alle sue implicazioni pratiche.

Tra le proposte presentate dal ministro del Turismo Daniela Santanchè durante il Forum internazionale del turismo c'è anche l'idea di rivedere progressivamente il calendario scolastico, avvicinandolo ai modelli adottati in altri Paesi europei. L'obiettivo dichiarato è favorire una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici durante l'anno.