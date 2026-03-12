Le fabbriche nello spazio stanno arrivando | ecco perché cambieranno l’economia mondiale

Le fabbriche nello spazio stanno diventando una realtà concreta, con satelliti e moduli orbitanti che operano come impianti produttivi. Questi sistemi sono stati lanciati e sono attualmente in funzione, segnando un passo avanti nella tecnologia industriale. La presenza di queste strutture in orbita rappresenta una novità nel settore e potrebbe influenzare diversi aspetti dell’economia globale.

Negli ultimi anni si è sviluppata una nuova frontiera industriale, con satelliti e moduli in orbita che funzionano come vere e proprie fabbriche. Lo spazio si sta trasformando in un ambiente dove gli investimenti privati convergono per sfruttare condizioni fisiche uniche, come la microgravità, il vuoto e l’assenza di contaminazioni atmosferiche. Il recente lancio dei forni ad alta temperatura per produrre semiconduttori e materiali avanzati della startup britannica Space Forge segnala questo cambiamento strutturale dell’economia globale. Nel giugno 2025 l’azienda ha messo in orbita ForgeStar-1, il primo veicolo dedicato espressamente alla produzione industriale nello spazio. 🔗 Leggi su Panorama.it

