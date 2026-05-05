Stanno arrivando altre sorprese da parte di J-POP Manga

Al Comicon di Napoli, J-POP Manga ha annunciato che ci saranno ulteriori novità per i suoi fan. La casa editrice ha confermato la presenza di nuove uscite e sorprese in programma, senza specificare i dettagli. L’evento continua a essere il palcoscenico per presentare progetti e annunci dedicati agli appassionati di fumetti e manga. La partecipazione di J-POP Manga ha attirato l’attenzione di molti visitatori interessati alle prossime novità.

Al Comicon di Napoli, le sorprese non sono ancora finite e J-POP Manga ha ancora delle chicce per tutti i suoi lettori. Le belle sorprese non sono ancora finite! Dopo aver annunciato ben venti nuove uscite per celebrare i vent’anni della casa editrice, J-POP Manga fa un ulteriore bellissimo regalo alla propria community rivelando a COMICON Napoli altri quattro titoli di prossima pubblicazione. Di seguito tutti dettagli: Mignon di Bboungbbangkkyu (serie completa in 2 volumi). Mignon -©J-POP Manga Dall’autrice dell’amatissimo Hyperventilation una miniserie hot che sarà disponibile anche in edizione deluxe con dvd in allegato! Dopo aver perso i genitori in giovane età, Mignon lavora come meccanico d’auto di giorno e combatte su un ring clandestino di MMA di notte.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stanno arrivando altre sorprese da parte di J-POP Manga A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate J-POP Manga porta il manga di Dark Souls e altre opere al Be Comics! Be Games! di TorinoLo spirito dei capolavori della From Software farà capolino all’imminente evento nerd di Torino, dove J-POP Manga presenterà un panel speciale al... Stanno per arrivare le nuove uscite di marzo targate J-POP MangaDopo un ottimo Febbraio, J-POP Manga si prepara a un Marzo ricchissimo di titoli per tutti i suoi fan, ricco di storie indimenticabili che non devono... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Garlasco, l’avvocato di Stasi: Potrebbero esserci altre sorprese. Liberare Alberto? Serve prudenza; Altra brutta sorpresa per Giancarlo Giorgetti dai conti 2025: meno incassi dai giochi di azzardo anche se gli italiani scommettono di più.