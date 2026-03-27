Terni al Caffè Cavour la mostra fotografica Windows di Stefano Tancini

Sabato 28 marzo si terrà a Terni l’inaugurazione della mostra fotografica “Windows” di Stefano Tancini presso il Caffè Cavour. La collettiva presenta immagini che analizzano il legame tra spazio pubblico e privato, concentrandosi su uno degli elementi architettonici più presenti e rappresentativi delle città: la finestra. Le fotografie intendono mettere in luce aspetti diversi di questo elemento quotidiano.

Sarà inaugurata sabato 28 marzo a Terni la mostra fotografica “Windows” di Stefano Tancini, un percorso visivo che esplora il rapporto tra spazio pubblico e dimensione privata attraverso uno degli elementi architettonici più comuni e simbolici delle nostre città: la finestra. La mostra sarà visitabile fino al 24 aprile 2026 negli spazi del Caffè Cavour, nell’ambito del progetto culturale “Caffè Cavour Creativo”, iniziativa che dal 2023 promuove l’incontro tra arte, artisti e comunità nel cuore del centro storico. Stefano Tancini coltiva fin da bambino una profonda passione per l’arte, in particolare per teatro e fotografia. Il teatro diventa... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Da "Master" a "Caffè Cavour". Gazzettino 22 marzo 1989. - facebook.com facebook