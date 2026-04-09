Una mostra fotografica a Brescia mette in luce le giornate di Elena, una bambina con malattie inguaribili, e il suo percorso con le cure palliative. Le immagini ripercorrono momenti quotidiani e incontri con il personale sanitario, evidenziando l'importanza di un’assistenza dedicata ai bambini e ai loro familiari. L’esposizione nasce dall’impegno di un gruppo di persone che desiderano sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere la diffusione di servizi specifici in questo ambito.

Brescia, 9 aprile 2026 – “Ci siamo messe a disposizione perché è fondamentale portare avanti la causa delle cure palliative e dare risalto ad una necessità che oggi è spesso ignorata: la necessità dei bambini con malattie inguaribili e dei loro genitori di essere presi in carico. E di essere presi in carico insieme: figli, mamme e papà”. Per questo Cristina Rebagliati, “per un annetto, al sabato pomeriggio”, ha aperto la porta di casa sua a Manuela Podda, fotografa documentarista, lasciando che immortalasse alcuni momenti di vita quotidiana di sua figlia Elena, ragazza di 16 anni che convive con la sindrome di Leigh. Un incontro, quello tra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Lenù” e il diritto alle cure palliative: una mostra fotografica racconta le giornate di Elena

Cure palliative, taglio del nastro per la mostra ’Veglieremo su di te’Una mostra per raccontare la vita e l’opera di Cicely Saunders, la donna che ha cambiato per sempre il modo di prendersi cura delle persone affette...

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