Le fuoriserie a due ruote I segreti delle Bixxis Le bici ’cucite’ su misura

Le biciclette Bixxis sono realizzate artigianalmente in Brianza e sono richieste a livello internazionale. Pur avendo un aspetto classico, sono costruite con tecniche innovative che le rendono pezzi unici. Queste bici, definite come fuoriserie a due ruote, sono cucite su misura e combinano un design tradizionale con processi di produzione artigianali. La produzione avviene in modo esclusivamente artigianale, e la richiesta globale testimonia la loro particolarità e l’interesse che suscitano tra appassionati e collezionisti.

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