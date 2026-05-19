Le fuoriserie a due ruote I segreti delle Bixxis Le bici ’cucite’ su misura
Le biciclette Bixxis sono realizzate artigianalmente in Brianza e sono richieste a livello internazionale. Pur avendo un aspetto classico, sono costruite con tecniche innovative che le rendono pezzi unici. Queste bici, definite come fuoriserie a due ruote, sono cucite su misura e combinano un design tradizionale con processi di produzione artigianali. La produzione avviene in modo esclusivamente artigianale, e la richiesta globale testimonia la loro particolarità e l’interesse che suscitano tra appassionati e collezionisti.
Hanno un aspetto classico ma con una tecnica innovativa, vengono prodotte artigianalmente in Brianza e poi richieste in tutto il mondo, sembrano semplici bici e invece sono pezzi unici, vere fuoriserie delle due ruote. Sono le Bixxis, “Biciclette Italiane per il XXI Secolo“, prodotte a Seregno in non più di un centinaio di esemplari all’anno, ognuna unica e realizzata a mano da Doriano De Rosa. Una bici Bixxis è un prodotto riservato agli appassionati, a chi cerca la forma perfetta per pedalare nel modo più efficiente, comodo e sicuro, senza dover scendere a compromessi con le caratteristiche standard delle bici di larga produzione. Come il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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