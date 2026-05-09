Secondo un’indagine dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio in collaborazione con SWG, oltre 11 milioni di italiani prevedono di utilizzare la bicicletta durante le proprie vacanze. La ricerca mostra un aumento nel numero di persone che scelgono la bicicletta come mezzo di spostamento e relax in tempo di ferie. La presenza del Giro d’Italia tra le cause di questa tendenza viene frequentemente ricordata, anche se l’indagine si concentra sui dati di utilizzo delle due ruote.

Il Giro d’Italia attraversa il Paese, ma a viaggiare insieme alla carovana non sono soltanto corridori, squadre e ammiraglie. Si muovono turisti, appassionati, economie locali e territori interi, trasformati per qualche giorno in una vetrina a cielo aperto. L’effetto della Corsa Rosa continua anche dopo il passaggio del gruppo, rendendo la bicicletta sempre più strumento di vacanza e turismo lento. Secondo i dati dell’Osservatorio Confturismo-Confcommercio in collaborazione con SWG, saranno oltre 11 milioni gli italiani che utilizzeranno una bici durante le vacanze estive: 4,6 milioni la porteranno da casa, mentre altri 6,6 milioni la noleggeranno direttamente sul posto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Oltre 11 milioni di italiani useranno la bici in vacanza: c'è il Giro dietro "la febbre delle due ruote"

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