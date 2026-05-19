Denunciati i ragazzini razzisti di Siena Il capo della Mobile | Non era uno scherzo facevano sul serio
Sono stati denunciati a Siena tredici minori coinvolti in un’indagine condotta dalla polizia. Secondo il dirigente della squadra mobile, le conversazioni tra i ragazzi non erano semplici scherzi, ma comportamenti seri e consapevoli. Nei messaggi scambiati sono stati trovati contenuti di apologia al nazismo e al fascismo, oltre a materiale pedopornografico e parole di odio razziale. L’indagine è ancora in corso e mira a chiarire tutti gli aspetti delle attività dei minori coinvolti.
Fausto Camisa, capo della squadra mobile di Siena, spiega l'indagine sui 13 minorenni denunciati. Nelle loro chat apologia del nazismo e del fascismo, materiale pedopornografico, odio razziale. Ma in casa c'erano armi vere. Video di Paolo Lazzeroni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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