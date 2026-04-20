Nel Golfo Persico si registra un’intensificazione delle tensioni, con segnali di incremento militare e confronti tra le parti coinvolte. La situazione si presenta complessa e in continua evoluzione, mentre le settimane passate hanno mostrato un aumento delle attività militari e delle dichiarazioni di sfida. La regione rimane sotto stretta osservazione, con i governi e le forze armate che monitorano attentamente gli sviluppi.

È iniziata un’altra settimana, anche questa tutta in salita. Ancor più delle altre, almeno stando ai prodromi del fine settima appena trascorso. Ciò significa che, nel corso di quelle precedenti, nei vari incontri che si sono succeduti, non sono stati raggiunti risultati concreti di alcun genere. Come se non bastasse, tutto quanto di negativo è collegato in qualche modo con le guerre, si è aggravato. Tanto serve a ribadire che i conflitti, tra i loro effetti deleteri, ne annoverano alcuni naturali tra le specie animali. Dopo una osservazione, seppur breve, del fenomeno, appare chiaro che esso provochi un effetto simile a quello che si innesca in un cane, quando cerca a ogni costo di mordersi la coda.🔗 Leggi su Ildenaro.it

AQUE MATE A IRÁN: Por qué China abandonó al régimen (Análisis Dr. Ruckauf)

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