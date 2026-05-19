Le bombe del ’92 sul palco del Teatro Biondo | va in scena Autoritratto lo spettacolo di e con Davide Enia
Venerdì 21 maggio alle 21 si tiene al Teatro Biondo di Palermo la prima dello spettacolo “Autoritratto”, scritto e interpretato da Davide Enia. Lo spettacolo affronta temi legati a un episodio storico avvenuto nel 1992, quando delle bombe esplosero in città. Enia, già vincitore di due Premi Ubu l’anno precedente, porta sul palco questa rappresentazione. L’opera ha riscosso attenzione anche per i riconoscimenti ricevuti in ambito teatrale.
Debutta giovedì 21 maggio alle ore 21 al Teatro Biondo di Palermo lo spettacolo “Autoritratto” di e con Davide Enia, vincitore lo scorso anno di due Premi Ubu: come migliore attoreperformer e migliore nuovo testo italiano.Le musiche originali dello spettacolo – coprodotto da CSS Teatro stabile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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