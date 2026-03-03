Cosa Nostra a Palermo a teatro | Autoritratto il nuovo spettacolo di Davide Enia

Il teatro Masini di Faenza ospita martedì 10 marzo lo spettacolo “Autoritratto”, scritto e interpretato da Davide Enia. Lo spettacolo si concentra sulla presenza della mafia a Palermo, analizzando come questa influisca sulla vita quotidiana, sulle decisioni e sui rapporti familiari. Enia utilizza il suo racconto per esplorare questa realtà, portando in scena un’immagine diretta e senza filtri del contesto palermitano.

Il Teatro Masini di Faenza accoglie sul proprio palcoscenico martedì 10 marzo, “Autoritratto”, spettacolo di e con Davide Enia, il cui il “cuntore” palermitano scava a fondo in una realtà in cui la mafia rappresenta uno specchio della vita familiare, dei processi decisionali e operativi, del modo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

