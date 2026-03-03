Cosa Nostra a Palermo a teatro | Autoritratto il nuovo spettacolo di Davide Enia

Il teatro Masini di Faenza ospita martedì 10 marzo lo spettacolo “Autoritratto”, scritto e interpretato da Davide Enia. Lo spettacolo si concentra sulla presenza della mafia a Palermo, analizzando come questa influisca sulla vita quotidiana, sulle decisioni e sui rapporti familiari. Enia utilizza il suo racconto per esplorare questa realtà, portando in scena un’immagine diretta e senza filtri del contesto palermitano.

Il Teatro Masini di Faenza accoglie sul proprio palcoscenico martedì 10 marzo, “Autoritratto”, spettacolo di e con Davide Enia, il cui il “cuntore” palermitano scava a fondo in una realtà in cui la mafia rappresenta uno specchio della vita familiare, dei processi decisionali e operativi, del modo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

“Autoritratto” al Teatro Camploy con Davide EniaDavide Enia, con 2 recentissimi Premi Ubu, riconoscimento tra i più prestigiosi del teatro italiano, conferiti per miglior testo italiano e migliore...

I due nomi del teatro italiano, pilastri di ricerca: Davide Enia e RezzamastrellaSpesso si parla di crisi del teatro, tra tagli ai fondi e “spettatori addormentati” di flaianea memoria ed effettivamente guardando i cartelloni dei...

Contenuti e approfondimenti su Cosa Nostra

Temi più discussi: Diventato capomafia con un bacio in bocca in piazza, il boss Salvatore Alfano dovrà scontare 20 anni; È morto Nitto Santapaola, boss di Cosa Nostra e mandante della strage di Capaci; Truffe agli anziani, così l’alleanza tra mafia e camorra ha colpito in Liguria; Mafia, è morto il boss Nitto Santapaola nel carcere di Milano.

Maxi blitz a Palermo, arrestato Andrea Barone: chi è il re dei giochi online, il legame col boss Giuseppe Lo Duca e gli affari con Cosa nostraÈ Angelo Barone l'uomo che gestisce per i clan il redditizio settore delle scommesse online. Barone, classe '84, di Carini, è uno dei 181 arrestati ieri dai carabinieri di Palermo nel corso di un ... corriereadriatico.it

Maxi blitz a Palermo, arrestato Andrea Barone: chi è il re dei giochi online, il legame col boss Giuseppe Lo Duca e gli affari con Cosa nostraSecondo gli investigatori l'imprenditore avrebbe imposto i pannelli di gioco, spesso illegali, ai commercianti accumulando somme importanti. «Ho preso ora... quindici milioni di gioco», dice lui ... leggo.it

La morte del super boss di Cosa Nostra apre la partita della successione: la vera incognita riguarda gli equilibri interni al clan - facebook.com facebook

Cosa Nostra boss Nitto Santapaola dies in Milan prison. 87-year-old was among the mobsters behind bomb attack that killed Falcone #ANSA x.com