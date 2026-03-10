Autoritratto | Davide Enia racconta Cosa Nostra al Teatro Nuovo Rifredi Scena Aperta

Vincitore dei Premi Ubu 2025 nelle categorie miglior Attore o performer e Nuovo testo italiano o scrittura drammaturgica, Davide Enia racconta Cosa Nostra per costruire una narrazione biografica che diventa un autoritratto intimo e collettivo. Partendo dalla cronaca degli anni ’80 e dalle bombe del 1992, si confronta con il tema della mafia non per capirla in senso assoluto, ma per “cercare di comprendere la mafia in me”. Autoritratto, con le musiche composte ed eseguite da Giulio Barocchieri, è in scena il 12 e 13 marzo al Nuovo Rifredi Scena Aperta di Firenze, e il 14 e 15 marzo al Teatro Era di Pontedera. Utilizzando gli strumenti che il vocabolario teatrale ha costruito a Palermo – come il cunto, le parole, il corpo e il dialetto – Davide Enia esplora la nevrosi dei suoi concittadini nei confronti della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

