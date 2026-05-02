La tendenza delle unghie con motivi di girasole sta conquistando le spiagge e le strade di questa estate 2026. Le manicure ispirate ai fiori solari sono diventate un vero e proprio fenomeno tra chi desidera un look allegro e vivace, richiamando le atmosfere degli anni settanta filtrate dai social media. Le tonalità calde e i disegni floreali stanno spopolando tra chi cerca un modo semplice per aggiungere un tocco di allegria al proprio stile.

C’è qualcosa nelle sunflower nails che riesce immediatamente a migliorare l’umore. Forse perché sembrano uscite da un’estate anni ’70 filtrata da Instagram. Forse perché ricordano quei pomeriggi golden hour in cui tutto sembra più morbido, più caldo, più romantico. O forse semplicemente perché nel 2026 abbiamo tutti disperatamente bisogno di un po’ di serotonina estetica. Fatto sta che le sunflower nails sono ovunque. Su TikTok, Pinterest e Instagram le manicure con girasoli stanno vivendo un momento gigantesco, trasformandosi nella nail obsession più luminosa della stagione. E no, non parliamo solo delle classiche nail art floreali iper realistiche.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sunflower nails mania: la manicure più felice dell’estate 2026 è ufficialmente sbocciata

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