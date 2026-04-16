Pedro Pascal in tribunale contro il distillato cileno Pedro Piscal | l’omonimia che non piace all’attore

Un nuovo caso legale coinvolge un attore noto, che si trova a dover affrontare una disputa legata a un distillato cileno con lo stesso nome. La causa nasce dalla confusione tra l’omonimia dell’attore e il prodotto, portando alla richiesta di tutela legale contro l’uso del nome. La questione è emersa nel tribunale, dove si discute se l’uso del nome possa creare confusione tra i consumatori.

Dopo Kate Perry VS Katie Perry, arriva ora la controversia legale che vede scontrarsi Pedro Pascal, notissimo attore cileno naturalizzato statunitense, con un commerciante di pisco cileno, un tipico distillato che viene prodotto nella zona centro-settentrionale del paese, che ha deciso di chiamare il suo prodotto Pedro Piscal. Il distillato cileno e la scelta del nome “giusto”. David Harrera, imprenditore 41enne cileno, aveva registrato il suo marchio nel 2023. Quello di Pedro Piscal non era il primo nome che aveva provato per il suo distillato: «Abbiamo provato diversi nomi e alla fine Pedro Piscal è rimasto quello giusto», ha dichiarato....🔗 Leggi su Open.online

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