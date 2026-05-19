Un giudice ha chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di carcere per un uomo accusato di aver perseguitato l’ex compagna con ripetute aggressioni fisiche e verbali. La procura aveva presentato le accuse sulla base di denunce e testimonianze raccolte durante le indagini, che hanno evidenziato un aumento delle violenze nel corso del tempo. La donna, rappresentata dall’avvocata, ha riferito di aver subito comportamenti sempre più minacciosi e aggressivi. La prossima udienza è prevista per la prossima settimana.

Milano, 19 maggio 2026 – Una condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione. È la richiesta della pm di Milano Alessia Menegazzo nei confronti di Alireza Roodsari, facoltoso imprenditore iraniano accusato di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della sua ex compagna, la nota avvocata Solange Marchignoli (ha difeso Azouz Marzouk, Nina Moric ed è stata legale in molti altri casi che hanno anche avuto risonanza mediatica, ndr ). Durante la sua requisitoria, la pm ha ricostruito la lunga serie di violenze iniziate nell'agosto del 2022 e concluse nell'estate del 2025, a Dubai. A seguito di quell'episodio, Roodsari era stato posto agli arresti domiciliari e, a fine novembre, in carcere per un aggravamento della misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’avvocata Solange Marchignoli, chiesti 3 anni e 6 mesi per l’ex compagno: “Allarmante escalation di aggressioni fisiche e verbali”

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