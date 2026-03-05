Raffica di controlli nelle imprese edili | lavoratori in nero e sicurezza a rischio anche nell' Agrigentino

Una serie di controlli nelle imprese edili ha interessato il comune di Bivona, nell'Agrigentino, ed è l’unico comune della zona coinvolto finora. Le verifiche sono state condotte dal gruppo Tutela lavoro di Palermo in collaborazione con l'Arma territoriale, con l’obiettivo di verificare la regolarità dei lavoratori e le condizioni di sicurezza nei cantieri. I controlli sono ancora in corso e potrebbero coinvolgere altre zone della provincia.

I carabinieri hanno sospeso e bloccato più attività imprenditoriali, elevate complessivamente sanzioni per 71.100 euro e ammende per 84.470 Hanno riguardato anche Bivona, ed è stato al momento l'unico comune dell'Agrigentino, i controlli del gruppo Tutela lavoro di Palermo, in sinergia con l'Arma territoriale. Fra Palermo, Castelbuono, Villafrati, Partinico, Erice, San Vito Lo Capo, Castelvetrano, Castellamare del Golfo, Campofranco e Bivona sono state complessivamente 30 le imprese operanti nel delicato settore dell’edilizia. Sui 73 lavoratori controllati, 19 sono risultati irregolari, ossia impiegati in difformità a quanto previsto dai Ccnl e 7 “in nero”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

