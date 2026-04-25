A Napoli, un’attivista incontra bambini e genitori presso la Fondazione Foqus per parlare del valore della libertà di essere. L’evento si concentra sull’importanza di esprimersi liberamente e di rispettare le differenze. Durante l’incontro, vengono condivise esperienze e si discute di come promuovere un ambiente aperto e accogliente per i più giovani. La giornata si inserisce in un percorso di sensibilizzazione sul tema della libertà individuale.

? Cosa sapere L'attivista Priscilla incontra bambini e genitori presso la Fondazione Foqus di Napoli.. L'iniziativa sulla libertà di espressione scatena polemiche online tra fazioni conservatrici.. A Napoli, presso la Fondazione Foqus, Priscilla ha incontrato un gruppo di bambini e bambine tra i cinque e i dieci anni per condividere il messaggio contenuto nel volume Il Bambino Con i Fiori Nei Capelli, insieme ai loro genitori. L’incontro, che ha protagonista l’attivista e conduttrice di Drag Race Italia, si è concentrato sulla libertà di espressione attraverso il gioco. Durante l’evento, Priscilla ha spiegato ai più piccoli il significato del mondo drag, descrivendolo come una dimensione in cui si può scegliere di utilizzare trucco, parrucche, paillettes, costumi appariscenti, tacchi e make-up.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, Priscilla insegna ai bambini il valore della libertà di essere

Notizie correlate

Leggi anche: Clima e carbonio: il laboratorio che insegna la scienza ai bambini

Fondazione Libellula insieme all'autrice Francesca Cavallo e ScuolAttiva Onlus lanciano un percorso educativo nelle elementari che usa la narrazione per insegnare ai bambini il valore della fragilità e della gentilezzaL’immaginario infantile è un terreno molto fertile in cui ogni stimolo, ogni azione e ogni parola, contribuisce a costruire l’adulto di domani.