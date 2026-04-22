Nell' 81° anniversario del 25 aprile sarà onorato il valore della libertà

A Verona, l’81° anniversario della Liberazione sarà ricordato con una serie di iniziative pubbliche che partono oggi, 22 aprile, alle 18. La commemorazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e coinvolge momenti di riflessione sulla libertà conquistata. La città prevede incontri e cerimonie che si protrarranno fino alla giornata del 25 aprile, data simbolo della fine dell’occupazione nazifascista.

Verona si appresta a celebrare l'81° anniversario della Liberazione con un programma articolato che intreccia memoria storica e riflessione civile, partendo oggi, 22 aprile, alle 18.30 nella sede di Aned in Via Arnolfo Di Cambio 17. Il ricercatore Giovanni Tosi presenterà il volume “Le invisibili.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Persiceto festeggia il 25 aprile nell'81° anniversario della LiberazioneSabato 25 aprile ricorre l'81° anniversario della Liberazione italiana: per ricordare questa importante giornata il Comune di Persiceto organizza in... 25 Aprile: l’81° anniversario della Liberazione al Cinema ModernissimoLa Cineteca di Bologna celebra l’81° anniversario della Liberazione con la rassegna Viva la libertà, dal 18 al 25 aprile al Cinema Modernissimo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; 81° Anniversario della Liberazione; 81° Anniversario della Liberazione Nazionale nel Quartiere 3; 25 aprile 2026: gli eventi organizzati nella Città di Cirié per celebrare l’81° anniversario della Liberazione. 25 aprile, 81° anniversario della Liberazione: le iniziative in programma in città, nel forese e nei lidiNell’81° anniversario della Liberazione, Ravenna si appresta a celebrare la ricorrenza del 25 Aprile con una serie di iniziative, momenti di riflessione e approfondimento storico, che interesseranno t ... ravennawebtv.it 25 aprile in Toscana: le iniziative per l'81° anniversario della Liberazione dell'ItaliaLa Toscana si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma momenti di ricordo, ... gonews.it Suprematismo e colonizzazione: Leone condanna le radici della guerra Nell'ultima tappa, in Guinea Equatoriale, il pontefice parla di ingiustizia sociale e illusione del dominio. Nel nome di Francesco, morto esattamente un anno fa Luca Kocci x.com La veterinaria riminese è rimasta gravemente ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. “Non le hanno fatto alcun intervento, è stata subito portata al Niguarda”. Racconta la mamma: “La sua vita non è più paragonabile a quella di prima, non può lav - facebook.com facebook