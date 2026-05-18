Torre Annunziata partiti i lavori allo stadio Giraud per l’adeguamento alla Serie C

A Torre Annunziata sono iniziati i lavori di ristrutturazione allo stadio Giraud, con interventi su panchine, sistemi di videosorveglianza e torri faro. L’obiettivo è adeguare l’impianto alla Serie C. L’assessore comunale ha dichiarato che i lavori saranno consegnati entro i tempi stabiliti. Gli interventi riguardano principalmente il miglioramento delle strutture e delle dotazioni di sicurezza dell’impianto sportivo. La fase di cantiere è attualmente in corso e coinvolge diverse aree dello stadio.

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