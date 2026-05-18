Torre Annunziata partiti i lavori allo stadio Giraud per l’adeguamento alla Serie C

Da puntomagazine.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torre Annunziata sono iniziati i lavori di ristrutturazione allo stadio Giraud, con interventi su panchine, sistemi di videosorveglianza e torri faro. L’obiettivo è adeguare l’impianto alla Serie C. L’assessore comunale ha dichiarato che i lavori saranno consegnati entro i tempi stabiliti. Gli interventi riguardano principalmente il miglioramento delle strutture e delle dotazioni di sicurezza dell’impianto sportivo. La fase di cantiere è attualmente in corso e coinvolge diverse aree dello stadio.

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Avviati gli interventi su panchine, videosorveglianza e torri faro. L’assessore Carotenuto: “Consegneremo i lavori nei tempi previsti”. Sono entrati nel vivo i lavori allo stadio “A. Giraud” per adeguare l’impianto alla serie C. Questa mattina sono cominciate le operazioni di scavo per aumentare l’ampiezza delle panchine. Partiti anche gli interventi sull’impiantistica per videosorveglianza e torri faro. “Stamattina sono andato personalmente al Giraud con i funzionari dell’ufficio tecnico per constatare lo stato di avanzamento del cantiere e l’avvio dei lavori – afferma Daniele Carotenuto, assessore ai lavori pubblici – I lavori sono cominciati questa mattina perché, così come concordato con la società Savoia, erano incompatibili con l’attività sportiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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