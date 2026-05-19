Lautaro Martinez sa già cosa farà dopo il ritiro | Non sentirete più parlare di me sparirò
Lautaro Martinez ha annunciato che, al termine della sua carriera calcistica, intende allontanarsi dal mondo del calcio. In un’intervista, ha dichiarato che non desidera più essere coinvolto nel settore e che sparirà dalla scena pubblica. Attualmente, non ha specificato quali saranno i suoi progetti futuri, anche se ha espresso la volontà di proseguire con una carriera diversa da quella sportiva. La sua intenzione è di mantenere un basso profilo dopo aver lasciato il calcio professionistico.
Dopo il ritiro Lautaro Martinez vorrebbe allontanarsi dal calcio e proseguire la sua carriera altrove: "Sparirò e non rimarrò nel calcio, è un ambiente che non mi piace". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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