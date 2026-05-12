Fernando Alonso ha dichiarato di essere consapevole delle motivazioni che lo porteranno a lasciare la Formula 1. In diverse interviste, il pilota ha parlato di un percorso che si avvicina alla fine della sua carriera nel motorsport, senza fornire dettagli specifici sulle sue prossime mosse. La sua decisione non è ancora ufficiale, ma si conoscono alcune indicazioni sulla volontà di concludere il suo impegno nel campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fernando Alonso ha recentemente condiviso le sue riflessioni su quando potrebbe essere il momento giusto per lasciare la Formula 1, mentre le domande sul suo futuro continuano a farsi più pressanti. Il pilota spagnolo, che compirà 45 anni a luglio, è considerato uno dei migliori nella storia di questo sport, avendo conquistato due campionati mondiali e costruito una carriera che abbraccia più di due decenni. Nel corso della sua carriera, Alonso ha corso per alcune delle squadre più blasonate della Formula 1, come Renault, McLaren, Ferrari, Alpine e Aston Martin.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Fernando Alonso sa già cosa lo guiderà verso il ritiro dalla Formula 1.

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