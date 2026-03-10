Lautaro Martinez è stato assente quasi un mese dall’attacco dell’Inter, creando difficoltà in partita. Dopo il derby, Chivu si trova in difficoltà nel gestire la situazione senza il giocatore argentino. La squadra ha subito una batosta e l’assenza di Martinez si fa sentire pesantemente sui risultati. La mancanza del giocatore si riflette nelle recenti prestazioni dell’Inter.

Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. Bierhoff ci crede: «Scudetto Milan possibile, nel derby ha dato un segnale! Modric come Boban, vi svelo il segreto della nostra rimonta del 1999» Infortunati Inter, Thuram e Dumfries verso il rientro? Novità anche da Calhanoglu, Lautaro e Bastoni La Penna pronto a tornare ad arbitrare in Serie A dopo lo stop post Juve Inter: e Doveri viene promosso dopo il derby! Roma, il... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Incubo Lautaro Martinez, per l’Inter è una batosta: Chivu non sa più che fare

Articoli correlati

Inter Juve, Chivu gongola: c’è un dato che premia il tecnico nerazzurro e agita Spalletti. C’entrano Thuram e Lautaro MartinezCalciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a...

Lautaro Martinez, vero incubo dell’Atalanta: i numeri da quando è all’Inter sono impressionantiSecondo quanto evidenziato da La Gazzetta dello Sport, il feeling tra Lautaro Martinez e le sfide contro l’Atalanta è diventato un elemento chiave...

Tutto quello che riguarda Incubo Lautaro Martinez

Temi più discussi: Fischiatissimo e infortunato, il derby da incubo di Bastoni: forte contusione alla tibia; E' il momento di Capitan America: Pulisic è l'incubo dell'Inter; Lautaro a cuore aperto: Bremer il difensore più forte affrontato in A, ho ancora il sogno della Champions; La salva di fischi, poi l'infortunio e la grande paura: nuova notte da incubo per Bastoni.

Inter, quando torna Lautaro Martinez dall’infortunio: svelata la dataPunto interrogativo sull'infortunio di Lautaro Martinez e sui possibili tempi di recupero. Dopo la negatività dei giorni ... fantamaster.it

Lautaro Martinez, c’è in Milan Inter: nonostante l’infortunio. Per aiutare la squadra contro i rossoneriLautaro Martinez non potrà giocare il derby a causa di un infortunio, ma ha comunque deciso di stare vicino alla squadra Mister Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, il classe 1997 è f ... milannews24.com

«» Dal momento in cui Daniele De Rossi si è seduto sulla panchina del Genoa, Lorenzo Colombo ha messo a segno sei gol in Serie A. In questo stesso periodo, l’unico a fare meglio è stato Lautaro Martínez, che ne ha realizzati undici, mentre altri cinque gioc - facebook.com facebook