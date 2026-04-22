Zanetti ha parlato in un’intervista a Viva El Futbol, ripresa dopo il rinvio di febbraio a causa di un silenzio stampa. Durante l’intervista, il ex giocatore ha descritto l’Inter come una famiglia e ha parlato di Lautaro come un vero leader. Ha anche condiviso i ricordi di quando indossava la fascia di capitano, offrendo una visione diretta delle sue esperienze nel club. La conversazione è stata condotta da Adani, Cassano e Ventola.

di Paolo Moramarco Zanetti si racconta a Viva El Futbol, l’appuntamento con Adani, Cassano e Ventola che era stato rinviato dopo il silenzio stampa a febbraio. Javier Zanetti, ospite al Teatro Ariston di Sanremo per una nuova tappa di Viva El Futbol con Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha ripercorso il suo legame profondissimo con l’ Inter, soffermandosi anche su Lautaro Martinez e sul lavoro di Cristian Chivu alla guida dei nerazzurri. Tra passato e presente, il vicepresidente interista ha parlato con grande trasporto della sua storia in nerazzurro, del senso di appartenenza che ancora oggi lo lega al club e dei valori umani che, secondo lui, fanno davvero la differenza.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti si racconta: «Inter? È la mia famiglia, ecco perché. Lautaro un leader vero. Ecco che capitano ero»

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