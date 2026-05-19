Lautaro | Dopo il Mondiale percepivo la sensazione che se fosse arrivata un’offerta importante forse

Lautaro Martinez ha parlato di un momento di incertezza dopo il Mondiale, ricordando di aver pensato alla possibilità di lasciare l’Inter se fosse arrivata un’offerta importante. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’attaccante argentino ha spiegato i suoi pensieri in quel periodo, senza però indicare dettagli sui possibili trasferimenti o offerte ricevute. La riflessione si è concentrata sui dubbi che lo hanno attraversato dopo la fine della stagione precedente.

di Stefano Cori Lautaro Martinez a La Gazzetta dello Sport ha raccontato di quando ha pensato di poter lasciare l’Inter dopo la scorsa stagione. Lautaro Martinez nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei momenti vissuti a giugno scorso. Il pensiero di lasciare l’Inter gli è passato per la testa. Un momento che ha rischiato di accusare dal punto di vista psicologico. Queste le sue parole: Dopo la finale di Champions dello scorso anno ha temuto di finire di nuovo in quel tunnel? «Dopo la finale no, dopo il Mondiale per club sì. Ho pensato a molte cose, ho sofferto molto. Non dico di aver chiesto di andare via, ma dentro di me percepivo la sensazione che se fosse arrivata un’offerta importante forse. 🔗 Leggi su Internews24.com

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