Morte Domenico la madre | Quando è arrivata la chiamata per il trapianto avevo una brutta sensazione

La madre di Domenico racconta che, quando ha ricevuto la telefonata per il trapianto, ha avuto una sensazione negativa. Aggiunge che suo figlio era un bambino normale, seguiva regolarmente la terapia e ogni tre settimane si recava all'ospedale Monaldi per i controlli. La donna descrive con semplicità la routine quotidiana del figlio e l’evento che ha preceduto la sua morte.

"Mio figlio era un bambino come gli altri, aveva la sua terapia e ogni tre settimane lo portavo all'ospedale Monaldi per i controlli. Sapevamo che poteva solo peggiorare e non migliorare, ma ciò nonostante lui non è mai peggiorato". Così Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico, ha parlato.

Patrizia Mercolino a Verissimo, la mamma di Domenico in lacrime: la brutta sensazione e il trapiantoC’è una frase che resta sospesa nello studio di Verissimo, mentre Patrizia Mercolino ripercorre la storia di suo figlio: “Il cuore non è partito”.

La morte del piccolo Domenico dopo il trapianto del cuore danneggiato: il racconto della madre e le ombre sull’errore«Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché l’Ecmo stava iniziando a rallentare.

Morte Domenico, la madre: Quando è arrivata la chiamata per il trapianto avevo una brutta sensazioneQuando il 22 dicembre è arrivata la chiamata dall'ospedale per la possibilità di avere un cuore nuovo, la mia sensazione di madre era quella di non andare, ha spiegato Patrizia Mercolino a Verissimo ... napolitoday.it

Morte Domenico Caliendo, faro dei pm su silenzi, buchi e ritardi. La madre: «Sconcertata»Che brutta aria tirava nei corridoi e nelle sale operatorie del reparto di cardiologia pediatrica già prima che vi finisse il povero Domenico Caliendo. Tensioni, rivalità e ... ilmattino.it

Morte del piccolo Domenico, la relazione della Regione Campania Il chirurgo Guido Oppido, che operò il bimbo di 2 anni al Monaldi, si disse “fermamente convinto della bontà degli atti chirurgici” in un’audizione interna avvenuta sette giorni dopo l’intervento facebook

Morte Domenico, parla il papà: "Quando i dottori sparirono capii che era andata male" #napoli x.com