La linea ferroviaria dov'è morto Alex Manninger era stata chiusa per giorni | forse pensava che lo fosse ancora

La linea ferroviaria su cui viaggiava il treno coinvolto nell’incidente che ha causato la morte di un uomo era stata chiusa per diversi giorni e riaperta solo poco prima dell’incidente. La notizia è stata confermata attraverso fonti ufficiali, che hanno precisato il periodo di chiusura e la riapertura. Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo alle ragioni della chiusura o alle modalità di riapertura della linea.

È emerso che la linea ferroviaria su cui viaggiava il treno che ha travolto la macchina di Alex Manninger, causandone la morte, era stata chiusa per parecchi giorni e riaperta poco prima dell'incidente fatale. L'ex portiere della Juventus forse pensava che fosse ancora chiusa, è l'ipotesi rilanciata dai media austriaci.🔗 Leggi su Fanpage.it

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L'ex agente di Alex Manninger è distrutto dalla scomparsa dell'ex portiere a soli 48 anni: "La perdita di Alex mi devasta. Abbiamo lavorato insieme 15 anni. L’antitesi del calciatore medio di oggi. Puntuale, serio, preciso, corretto, serio, professionale all’eccess - facebook.com facebook

Un tragico incidente è costato la vita ad Alex Manninger, 48enne ex portiere austriaco che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Secondo quanto riferito dai media austriaci, l’automobile su cui viaggiava Mannin x.com