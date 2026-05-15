L’Inter Verona si prepara a giocare al Meazza, dove il tecnico Chivu sta considerando di far scendere in campo alcuni giocatori in vista di future cessioni. Tra i possibili schieramenti, si parla di dare spazio agli svincolati e a Lautaro Martinez, che cerca di mantenere il primato come miglior marcatore della squadra. La partita vedrà quindi protagonisti alcuni elementi in cerca di minuti, con l’obiettivo di rafforzare le proprie chances di conferma anche nelle prossime gare.

di Paolo Moramarco Inter Verona, sarà passerella al Meazza: Chivu valuta di dare spazio ai futuri partenti e a Lautaro per consolidare il primato marcatori. La sfida tra Inter e Verona, in programma domenica alle ore 15 al Meazza, arriva ormai senza implicazioni di classifica. I nerazzurri guidano con sicurezza la Serie A, mentre gli scaligeri sono già retrocessi nel campionato cadetto da settimane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la partita potrà diventare una passerella per i giocatori che sembrano destinati a lasciare il club. Inter-Verona, spazio agli svincolati. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, sembra intenzionato a dare minuti a tutti quei giocatori il cui futuro nella squadra è incerto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Verona, passerella al Meazza: spazio agli svincolati e obiettivo gol per Lautaro Martinez

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