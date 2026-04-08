Stefano Valdegamberi ha deciso di lasciare la Lega e di aderire al progetto politico di Roberto Vannacci in Veneto. La scelta è arrivata dopo un percorso che ha portato all’abbandono del partito di provenienza. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un movimento più legato alle realtà locali e ai territori. La mossa rappresenta un tentativo di ridefinire gli equilibri politici nella regione.

Stefano Valdegamberi abbandona la Lega per unirsi al progetto di Roberto Vannacci in Veneto. L’operazione mira a ridefinire l’assetto della politica regionale attraverso un movimento radicato nel territorio. Il consigliere regionale del gruppo misto ha formalizzato la sua adesione alla nuova iniziativa di Vannacci. Questa mossa si inserisce in una fase di forte trasformazione del locale, dove l’interesse di cittadini e amministratori sta crescendo rapidamente. Valdegamberi ha scelto di lasciare il suo precedente partito perché convinto che questa proposta possa generare un mutamento effettivo all’interno del Paese. Il suo obiettivo è mettere a disposizione le proprie relazioni e l’esperienza maturata per creare una classe dirigente capace di gestire le problematiche attuali dell’Italia e della regione Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valdegamberi lascia la Lega: scommessa Veneto con Vannacci

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