Joe Formaggio ha lasciato il suo incarico in Fratelli d’Italia e si è unito al gruppo di Vannacci. La notizia circolava da tempo, ma ora è stata confermata ufficialmente. Formaggio, ex sindaco di Albettone, ha annunciato la sua decisione attraverso i canali ufficiali, suscitando reazioni e discussioni tra gli esponenti politici. La sua scelta ha generato numerose polemiche nei giorni successivi alla comunicazione.

Il passaggio era nell’aria da settimane, ora è ufficiale. Joe Formaggio, ex sindaco di Albettone ed ex consigliere regionale veneto di Fratelli d’Italia, lascia il partito guidato da Giorgia Meloni per aderire al progetto politico del generale Roberto Vannacci, fondatore del movimento Futuro Nazionale. Una scelta che segna un ulteriore spostamento a destra nel panorama politico veneto e che si inserisce in una fase di ridefinizione degli equilibri nel centrodestra. L’addio a Fratelli d’Italia e la nuova scelta politica. Formaggio, non rieletto alle ultime regionali, ha spiegato che la decisione maturava da tempo, accelerata soprattutto da alcune scelte politiche interne al centrodestra veneto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Joe Formaggio lascia FdI e passa con Vannacci: dal profilo politico alle polemiche

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E la vostra schiscetta È degna della balconata o Joe Bastianich la lancerebbe direttamente dalla finestra Descrivetecela in tre parole! #rattix #autousate #AutoNuove facebook