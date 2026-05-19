laura pausini ha festeggiato il 52mo compleanno sul palco di miami con camila cabello e a sorpresa achille lauro il video di amicait

Il 16 maggio, l’artista italiana ha compiuto 52 anni e ha deciso di festeggiare sul palco di Miami, durante la prima tappa del suo tour negli Stati Uniti. La serata si è svolta al Kaseya Center, dove il pubblico presente ha assistito a un concerto sold out. Durante l’evento, ha cantato insieme a Camila Cabello e ha avuto una sorpresa: la presenza di Achille Lauro, che si è unito a lei sul palco. La serata ha visto quindi momenti di musica e sorprese.

(askanews) – Laura Pausini ha festeggiato il suo compleanno sabato 16 maggio, sul palco del Kaseya Center di Miami, prima tappa sold out della leg statunitense di Io Canto Yo Canto World Tour 20262027. Momento clou della serata il duetto con l’artista internazionale Camila Cabello, che ha unito la sua voce a quella di Laura sulle note di Viveme, e che la stessa Laura ha definito il suo regalo di compleanno, ringraziandola. «È un sogno per me cantare con te – ha commentato sul finale Camila Cabello – sei una regina, e questo è un vero regalo, mi sento come se fosse il mio compleanno». GUARDA LE FOTO Laura Pausini, dal primo Sanremo alla conquista del mondo: le foto più belle di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Laura Pausini ha festeggiato il 52mo compleanno sul palco di Miami con Camila Cabello e a sorpresa Achille Lauro. Il video di Amica.it

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