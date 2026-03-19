Durante un concerto a Milano, Laura Pausini è salita improvvisamente sul palco di Achille Lauro, partecipando alla performance di “16 marzo”. L’episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e successivamente si è diffuso sui social media, diventando virale in breve tempo. La collaborazione tra i due artisti ha coinvolto il pubblico e generato numerosi commenti online, consolidando l’episodio come uno dei momenti più discussi della serata.

Un concerto può trasformarsi in un evento virale nel giro di pochi minuti. È successo a Milano, dove Laura Pausini è salita a sorpresa sul palco di Achille Lauro per cantare insieme “ 16 marzo ”. Il momento ha riportato al centro dell’ attenzione uno dei meme più condivisi degli ultimi mesi, nato da una precedente esibizione a Sanremo e diventato un fenomeno social con migliaia di video, remix e battute. La scena ha unito musica, ironia e memoria digitale, dimostrando come un’esibizione possa vivere una seconda vita online. Il brano interpretato insieme è “ 16 marzo ”, presente nel progetto discografico “ Io canto 2 ”. Durante il concerto al Forum di Milano, nel giorno simbolico del 16 marzo, l’apparizione della cantante ha sorpreso il pubblico e ha dato ufficialmente forma a una collaborazione molto attesa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il ritorno del meme virale “16 marzo”: Laura Pausini a sorpresa sul palco di Achille Lauro

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16 MARZO - Laura Pausini, Achille Lauro (Testo/Lyrics)

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Inutile negarlo...due regine indiscusse! Laura è grintosa, un leone da palcoscenico Elodie è sensuale, una vera 'showgirl' Chi preferisci tra le due Dimmelo qui sotto vi leggo tutti! #Elodie #LauraPausini #cantantiitaliani #musicaitaliana - facebook.com facebook

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