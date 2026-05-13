Apple Pie Arcigay Avellino chiede una sede stabile | Laura Nargi promette impegno concreto

Apple Pie Arcigay Avellino ha scritto una lettera aperta alla prossima amministrazione comunale chiedendo la disponibilità di una sede stabile, dignitosa e accessibile per l’associazione. Fondata nel giugno 2017, l’organizzazione opera sul territorio provinciale e ha ricevuto una risposta da parte di Laura Nargi, che ha promesso un impegno concreto per trovare una soluzione alla richiesta. La richiesta riguarda l’individuazione e l’assegnazione di uno spazio dedicato.

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Apple Pie Arcigay Avellino ha rivolto una lettera aperta alla futura Sindaca o al futuro Sindaco della città, chiedendo un impegno concreto per l’individuazione e l’assegnazione di una sede stabile, dignitosa e accessibile per l’associazione, attiva sul territorio provinciale dal 18 giugno 2017.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Apple Pie Arcigay Avellino su adozioni e unioni civili: la sfida dei diritti in ItaliaLa questione del riconoscimento della possibilità di adottare a coppie unite civilmente torna al centro del dibattito giuridico e sociale in Italia. VIDEO/ “Laura Nargi c’è per Avellino e non per una candidatura”Bagno di folla alla presentazione del progetto civico "Siamo Avellino" legato all'ex sindaco, ma sulle candidature frena Il bagno di folla c’è. Temi più discussi: Apple Pie Arcigay Avellino chiede una sede stabile: Laura Nargi promette impegno concreto; Irpinia Pride ad Atripalda, mani unite contro l’odio social: L'amore non si nasconde; L’amore non si nasconde: lo spot dell’Irpinia Pride contro gli insulti omofobi; Ad Atripalda la II edizione del torneo di calcetto Dà un calcio all'omofobia. Laura Nargi raccoglie l’appello di Apple Pie: Un presidio di diritti merita uno spazio stabileAVELLINO- Apple Pie Arcigay Avellino ha rivolto una lettera aperta alla futura Sindaca o al futuro Sindaco della città, chiedendo un impegno concreto per l’individuazione e l’assegnazione di una sede ... irpinianews.it Oggi Apple Pie Arcigay Avellino scende in strada per la parata dell’Irpinia PrideOggi Apple Pie Arcigay Avellino scende in strada per la parata dell’Irpinia Pride, portando con sé colori, corpi, voci e rivendicazioni. Una giornata di orgoglio e lotta, che quest’anno assume per noi ... irpinianews.it