Avellino Laura Nargi | Vicina ai lavoratori ACS | serve una soluzione concreta per salvaguardare occupazione e servizi

Un gruppo di lavoratori dell’ACS ha pianificato un sit-in davanti al municipio per chiedere soluzioni che tutelino i posti di lavoro e i servizi offerti. La rappresentante sindacale ha dichiarato di essere vicina alle loro richieste, sottolineando la necessità di un intervento concreto. La mobilitazione si inserisce in un contesto di preoccupazione per il futuro occupazionale e le attività dell’azienda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui