Avellino Laura Nargi | Vicina ai lavoratori ACS | serve una soluzione concreta per salvaguardare occupazione e servizi

Da avellinotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di lavoratori dell’ACS ha pianificato un sit-in davanti al municipio per chiedere soluzioni che tutelino i posti di lavoro e i servizi offerti. La rappresentante sindacale ha dichiarato di essere vicina alle loro richieste, sottolineando la necessità di un intervento concreto. La mobilitazione si inserisce in un contesto di preoccupazione per il futuro occupazionale e le attività dell’azienda.

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In vista del presidio annunciato dai lavoratori dell’ACS davanti a Palazzo di Città, desidero rivolgere a loro un messaggio chiaro, sincero e rispettoso.Lavoratori in protestaComprendo profondamente la preoccupazione, l’incertezza e il senso di smarrimento che stanno vivendo in queste ore 23.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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