Intervista di Brignone a Belve cancellata | Avrebbe chiesto tagli sulla rivalità con Goggia

Un'intervista di Federica Brignone prevista per la trasmissione televisiva Belve è stata cancellata. Secondo quanto riportato, la decisione sarebbe legata a una richiesta di modifiche sul contenuto riguardante la rivalità con un'altra atleta. La notizia, anticipata da Fanpage alcuni giorni fa, ha fatto discutere, ma ancora non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni precise della cancellazione.

Nuovi dettagli sulle ragioni dello stop alla messa in onda dell'intervista di Federica Brignone a Belve, notizia anticipata da Fanpage giorni fa. Come scrive il settimanale Chi, tutto si sarebbe fermato per la richiesta di tagli della sciatrice di alcuni passaggi su Sofia Goggia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Sofia Goggia e l’intervista virale: “Vabbè, complimenti a Federica”. Com’è il rapporto con BrignoneCosa ha detto la campionessa bergamasca che ha chiuso al 10° posto, a 25 centesimi dall'argento? Il complimento a Brignone è sincero ma arriva in un...

Federica Brignone a Belve, salta l’intervista già registrata: “Non andrà in onda per scelta editoriale”Fanpage apprende della scelta di bloccare la messa in onda dell'incontro di Fagnani a Brignone.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L'intervista di Francesca Fagnani a Federica Brignone non andrà in onda: Poco interessante, a tratti noiosa. Cosa è accaduto; Federica Brignone a Belve, salta l'intervista già registrata: ecco cosa è successo; Federica Brignone a Belve, salta l'intervista già registrata: Non andrà in onda, troppo noiosa; Belve, l'intervista fantasma a Federica Brignone (che non vedremo mai): Lo staff ha chiesto dei tagli.

Intervista di Brignone a Belve cancellata: Avrebbe chiesto tagli sulla rivalità con GoggiaNuovi dettagli sulle ragioni dello stop alla messa in onda dell'intervista di Federica Brignone a Belve, notizia anticipata da Fanpage giorni fa ... fanpage.it

L’intervista di Francesca Fagnani a Federica Brignone non andrà in onda: Poco interessante, a tratti noiosa. Cosa è accadutoLa campionessa olimpica avrebbe chiesto tagli su alcuni passaggi, ma Fagnani ha rifiutato. Niente liberatoria e intervista annullata. ilfattoquotidiano.it

A #Belve salta l'intervista di Federica Brignone: sgradite le domande sulla "rivale" Sofia Goggia Anteprima C'è Chi dice domani in edicola x.com

“Non andrà in onda per scelta editoriale”. Fanpage apprende della scelta di bloccare la messa in onda dell’intervista di Fagnani a Brignone a Belve. La conversazione non avrebbe soddisfatto le parti. Cosa è successo - facebook.com facebook