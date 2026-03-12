Licenziare per sostituire con l'IA è legale in Italia l'avvocato Cominotto | Dovevamo intervenire prima

In Italia, licenziare un dipendente per sostituirlo con l'intelligenza artificiale è considerato legale, secondo l’avvocato Cominotto. Dopo la chiusura della sede italiana di InvestCloud, 37 lavoratori sono stati licenziati. La decisione ha suscitato discussioni legate alle implicazioni legali di tali scelte aziendali. L’avvocato ha commentato che intervenire prima sarebbe stato necessario.

Dopo la chiusura della sede italiana di InvestCloud e il licenziamento di 37 dipendenti per sostituirli con un sistema di intelligenza artificiale, è giunto il tempo di chiedersi cosa dice la legge italiana in casi del genere e quali tutele sono previste per i lavoratori che perdono il posto per colpa dell'IA. Fanpage.it ne ha parlato con Cristiano Cominotto, avvocato che da tempo si occupa del tema. E la brutta notizia è che potrebbe già essere troppo tardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

