Un inseguimento tra le strade di Roma si è concluso con l’arresto di un attore italiano. Le forze dell’ordine hanno avviato una corsa a sirene spiegate nel centro urbano, con un’auto che ha superato i limiti di velocità per diversi minuti. Durante il tentativo di fermare il veicolo, l’uomo ha dichiarato di essere qualcuno di importante, pronunciando la frase “Non sapete chi sono io”. La scena si è svolta in una delle zone più trafficate della capitale.

Una corsa ad alta velocità nel cuore di Roma, sirene accese e un inseguimento che per diversi minuti ha attraversato uno dei tratti più trafficati della città. Scene che potrebbero sembrare uscite da un film d’azione, ma che questa volta sarebbero avvenute realmente nelle strade della Capitale. Una notte iniziata come tante e trasformata rapidamente in un episodio che ha attirato l’attenzione per i protagonisti coinvolti e per ciò che sarebbe successo dopo il fermo. Il caso riguarda l’attore Marco Montingelli, finito al centro di una vicenda che nelle ultime ore ha fatto discutere per la dinamica e soprattutto per alcune frasi che sarebbero state pronunciate durante l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - L’attore italiano arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri: “Non sapete chi sono io”

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