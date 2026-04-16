Perché Meghan Markle in Australia ha indossato la t-shirt dedicata alle mamme

Durante una visita in Australia, Meghan Markle ha indossato una t-shirt con un messaggio dedicato alle mamme mentre partecipava a un evento nel parco di Melbourne, accompagnata dal principe Harry. La presenza della duchessa in pubblico è stata seguita dai media, che hanno notato il particolare abbigliamento e l'attenzione rivolta ai temi materni. La visita ufficiale comprendeva diverse tappe e incontri con la comunità locale.

Meghan Markle ha partecipato alla Scar Tree Walk a Melbourne insieme al principe Harry e per l'occasione ha indossato un'adorabile t-shirt con la scritta Mama: qual è il suo significato simbolico?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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