Una camminata dedicata a tutte le mamme

Oggi a Ferrara si svolge una camminata dedicata alle mamme, con partenza prevista alle 10. La città si tingerà di fucsia e si presenterà in un’atmosfera vivace, coinvolgendo le strade e i partecipanti in un evento che celebra le madri. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vogliono rendere omaggio alle madri e partecipare a questa giornata speciale.

Una città in fucsia e ‘pazza per la mamma’. Oggi alle 10 Ferrara si colorerà in occasione della ‘ Camminata delle Mamme ’, un appuntamento in partenza da piazza Municipale e all’insegna della solidarietà organizzato da Fondazione Ado e Feshion Eventi, con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociosanitarie. L’iniziativa è nata per sostenere Fondazione Ado e festeggiare la figura della mamma, attraverso un momento di condivisione aperto a tutti. Per questo motivo, il percorso scelto, di circa cinque chilometri, sarà nel cuore della città e il format, oltre a promuovere un gesto di solidarietà, è finalizzato ad offrire un’importante occasione per promuovere il benessere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una camminata dedicata a tutte le mamme NORDIC WALKING BENESSERETone Station : abdominal Notizie correlate Termoli: una statua dedicata a tutte le madri, inaugurazione in città per la Festa della Mamma.Termoli rende omaggio alle madri con una nuova statua: inaugurazione prevista per la Festa della Mamma Termoli si prepara a celebrare l'amore materno... Una giornata a Sutri dedicata al primo soccorso di animali selvatici: tutte le infoCon l'arrivo della primavera la natura si risveglia e con lei anche la fauna selvatica. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Una camminata dedicata a tutte le mamme; A maggio al via Irsina Escursioni; Ventimiglia, passeggiata dedicata alla Mamma; Ceas dell’Emilia-Romagna, le attività di maggio. Teramo, visita gratuita al Museo Ophis con la Camminata dei museiL’iniziativa dell’Unione Sportiva Acli Provinciale Aps prevede accessi contingentati e prenotazione obbligatoria entro il 7 maggio ... lanuovariviera.it Montesilvano si mobilita per l’ambiente: il 26 aprile la Camminata EcologicaIl 26 aprile a Montesilvano la Camminata Ecologica: Comune, Plastic Free, Fluxo, Formula Ambiente e Pulchra insieme ... abruzzonews.eu 4ª WALK FOR A WISH: Camminiamo insieme per Tommy! Torna l’appuntamento annuale con la solidarietà! La Croce Rossa Italiana Comitato di Voghera vi invita alla 4ª edizione della "Walk for a Wish", la camminata dedicata a sostenere il progetto "Tom - facebook.com facebook