A Milano, i cittadini utilizzano sempre più spesso i parchi come spazi per allenarsi all'aperto, in particolare nei parchi di Sempione e Navigli. Questi luoghi sono diventati punti di incontro per praticare attività fisica, con persone di diverse età che approfittano delle aree verdi per esercizi e sport. La scelta di questi spazi pubblici riflette la tendenza a integrare il fitness con l’ambiente naturale della città.

? Cosa sapere Cittadini occupano parchi di Milano come Sempione e Navigli per allenamenti all'aperto.. L'aumento di attività fitness e yoga trasforma il verde urbano in infrastruttura sociale.. Venerdì 24 aprile 2026, le temperature miti e le ore di luce prolungate spingono i cittadini a occupare i parchi di Milano per allenarsi all’aperto senza costi eccessivi. La città si trasforma in una palestra diffusa con l’arrivo della stagione primaverile. Tra il Parco Sempione e i Navigli, la ricerca del benessere fisico si sposta dalle palestre chiuse agli spazi verdi urbani. Il movimento all’aria aperta, che resta subordinato alle condizioni meteo tra caldo e pioggia, sta ridisegnando le abitudini quotidiane dei milanesi, che cercano socialità e salute tra i sentieri e le aree attrezzate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano diventa una palestra a cielo aperto: fitness e natura nei parchi

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